Поддубный: закон должен служить людям, а не вредить им Поддубный: закон должен защищать граждан, а не мешать им

Москва9 июл Вести.Законодательство должно служить защите граждан, а не становиться источником дополнительных проблем для них. Об этом заявил агентству ТАСС Евгений Поддубный, представитель первой пятерки федерального списка кандидатов партии "Единая Россия" на выборах в Государственную думу.

Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы сказал он

Поддубный отметил, что во время подготовки обновленной народной программы партия получает обращения от граждан, которые сталкиваются с явными перегибами в правоприменительной практике. В частности, речь идет о ситуациях, когда наказание оказывается несоразмерным последствиям нарушения, а некоторые инициативы затрагивают право собственности, частную жизнь и привычный образ жизни людей.

В качестве примера Поддубный упомянул инициативу, связанную с размещением объектов связи на частных земельных участках по принципу "молчаливого согласия". Он подчеркнул, что стране нужна современная связь, однако развитие инфраструктуры не должно происходить за счет нарушения прав владельцев участков. По его словам, частная территория должна сохранять свой статус, а любые работы на ней допустимы только после согласия собственника.

Еще одной проблемой Поддубный назвал применение норм о запрете пропаганды наркотиков. Он отметил, что на местах встречаются избыточные меры, в том числе при выполнении требований о маркировке. В отдельных случаях, по его словам, из классических литературных произведений или фильмов пытаются убрать целые фрагменты. Поддубный подчеркнул, что борьба с наркотиками должна быть жесткой и последовательной, но не должна затрагивать добросовестных граждан.

Он добавил, что позиция "Единой России" по этому вопросу остается неизменной: при применении законов нужно исходить из здравого смысла, сначала разъяснять и предупреждать, а не сразу переходить к наказаниям.