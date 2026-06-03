Юрист: законодательство о самообороне требует доработки Юрист: в делах о превышении самообороны нужно учитывать психологический аспект

Москва3 июн Вести.Действующее законодательство по вопросу необходимой обороны и ее пределов нуждается в корректировке. Такое мнение выразила ИС "Вести" доцент Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук Анастасия Рагулина.

Практика показывает, что существующие механизмы далеки от совершенства, формулировки в законе оставляют пространство для маневра, отметила юрист. По ее мнению, в частности, оценку правомерности самообороны необходимо дополнить объективным учетом эмоционального состояния обороняющегося.

Закон можно было бы, конечно, немножечко изменить, но не в части общей, а все-таки в части конкретики. Например, нужно учитывать определенное психологическое состояние того человека, который защищается. Вот об этом в нашем законе, к сожалению, особо ничего не говорится сказала Рагулина

По ее словам, в этой части может помочь закрепление руководящей роли разъяснений пленума Верховного суда. Уже подготовлен соответствующий законопроект.

У нас есть постановления пленума Верховного суда. Там все-таки даются разъяснения, которые должны помогать следствию и суду в принятии решений. Был подготовлен проект, который говорит о том, что постановления пленума становятся обязательными для судов. А раз они становятся обязательными для судов, то, соответственно, они становятся обязательными и для следствия. Поэтому, может быть, в этой части это все-таки может немного помочь заявила юрист

Закон требует соразмерности при самообороне. Но в момент нападения оценить истинные намерения атакующего бывает объективно трудно, подчеркнула она.