Милонов считает, что доступность средств самообороны играет на руку преступникам Милонов: средства самообороны слишком доступны и привлекают злоумышленников

Москва15 июл Вести.Доступность и простота использования средств самообороны делает их привлекательными скорее для преступников, чем для законопослушных граждан. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что продажа средств самозащиты должна быть под более чутким контролем соответствующих органов.

Убежден, что продажа и приобретение таких средств, как электрошокеры, баллончики, нуждается в зорком надзоре. Их доступность и простота делают их привлекательными не для законопослушных граждан, а для злоумышленников пояснил Милонов

Ранее кандидат юридических наук Анастасия Рагулина рассказала о тонкостях действующего законодательства, где определены границы самообороны. По ее мнению правовая база нуждается в доработке.