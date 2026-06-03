Москва3 июн Вести.Закон требует соразмерности при защите от нападения. Но в момент нападения оценить истинные намерения злоумышленника бывает объективно трудно. Об этом рассказала ИС "Вести" доцент Московского государственного юридического университета им. Кутафина, кандидат юридических наук Анастасия Рагулина.

По ее словам, этот вопрос "очень сложный". Истинный уровень опасности можно установить, "только исследуя реальные случаи".

Что нам говорит законодатель? Если посягательство связано с опасностью для жизни, не может быть превышения пределов необходимой обороны. Что это значит? Если в руках нападающего оружие или предметы, используемые в качестве оружия, это не важно, все что угодно может быть, то в этой ситуации мы понимаем, что можно защищаться любым способом. И вообще у правоохранителей даже не должно быть вопроса к такому человеку, который защищался, если вот это все происходит. Но дальше ведь вопрос доказывания - как это доказать пояснила Рагулина

Однако, отметила она, у защищающегося не особо много времени понять, что у в руках у нападающего. В частности, движение рукой в карман во время нападения может быть воспринято как "все что угодно".

Опять же, Верховный суд говорит, что необязательно дожидаться того момента, когда на тебя нападут. Достаточно создания угрозы. И здесь опять возникает вопрос: а как нам понять, что это угроза есть? Вот он идет, например, и говорит, я сейчас тебя убью. И у него ничего нет в руках. В этой ситуации есть жертва и есть тот человек, который нападает. И больше нет никого. Кто может выступить свидетелем и потом об этом рассказать? сказала Рагулина

Действующее законодательство о необходимой самообороне нуждается в корректировке, добавила она.