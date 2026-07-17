Адвокат объяснила, чем отличается травля от конфликта между детьми в школах Названы отличия травли от обычного конфликта между детьми в школах

Москва17 июл Вести.Травля отличается от обычного конфликта систематичностью унижений и оскорблений в адрес ребенка. Об этом ИС "Вести" заявила адвокат, советник коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры" Татьяна Овцынова.

По ее словам, травля всегда подразумевает собой причинение вреда.

Травля – это прежде всего систематичность и длительность. Это ряд повторяющихся действий, например, постоянные оскорбления. Иногда даже это периодически физическое воздействие, побои в отношении ребенка. И эти действия всегда направлены против конкретного лица или группы лиц по какому-либо признаку, который виновное лицо выбирает сказала она

Также адвокат добавила, что травля (буллинг) всегда носит унизительный или агрессивный характер.

Действия по травле, они всегда унижают достоинство, вызывают у пострадавшего негативные эмоции, страх, тревогу. Этим и отличается травля от обычной ссоры или спора между несовершеннолетними или между педагогом и ребенком. Это необязательно вред физический, но, к сожалению, с таким мы тоже на практике сталкиваемся. Это бывает и имущественный вред, например, порча вещей, но прежде всего это вред психический – стресс, ребенок отказывается ходить в образовательное учреждение, иногда доходит и до более серьезных последствий добавила адвокат

Ранее сообщалось, что из‑за травли девочки подростками в Ленинградской области завели уголовное дело. А психолог Мария Игнатьева рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы понять, что ребенку нужна помощь в детском лагере.