Москва8 июн Вести.Осуждение подростков, проводящих свободное время на фудкортах торговых центров, является проявлением типичной "взрослой паники", которая повторяется из поколения в поколение. Такое мнение высказала в беседе с KP.RU детский и семейный психолог, коррекционный педагог Мария Тодорова.

По ее словам, потребность подростков объединяться в группы остается неизменной независимо от смены субкультур и модных тенденций. Для молодых людей общение со сверстниками связано с ощущением безопасности, поддержки и принятия.

Вокруг "фудкортников" развернулась типичная взрослая паника, которая повторяется из поколения в поколение. Названия и внешний вид субкультур меняются, но потребность подростков объединяться остается. Ребенку жизненно важно чувствовать, что он не один сказала Тодорова

Она отметила, что нет убедительных данных о массовом росте подростковой агрессии. По ее мнению, создается лишь впечатление распространенности проблемы, поскольку любые конфликты или необычное поведение быстро становятся заметны в интернете.

Эксперт считает, что фудкорты зачастую являются более безопасным местом для встреч подростков, чем улица или удаленные городские пространства. В торговых центрах присутствует охрана, взрослые посетители и необходимая инфраструктура.