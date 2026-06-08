Москва8 июнВести.Осуждение подростков, проводящих свободное время на фудкортах торговых центров, является проявлением типичной "взрослой паники", которая повторяется из поколения в поколение. Такое мнение высказала в беседе с KP.RU детский и семейный психолог, коррекционный педагог Мария Тодорова.
По ее словам, потребность подростков объединяться в группы остается неизменной независимо от смены субкультур и модных тенденций. Для молодых людей общение со сверстниками связано с ощущением безопасности, поддержки и принятия.
Вокруг "фудкортников" развернулась типичная взрослая паника, которая повторяется из поколения в поколение. Названия и внешний вид субкультур меняются, но потребность подростков объединяться остается. Ребенку жизненно важно чувствовать, что он не одинсказала Тодорова
Она отметила, что нет убедительных данных о массовом росте подростковой агрессии. По ее мнению, создается лишь впечатление распространенности проблемы, поскольку любые конфликты или необычное поведение быстро становятся заметны в интернете.
Эксперт считает, что фудкорты зачастую являются более безопасным местом для встреч подростков, чем улица или удаленные городские пространства. В торговых центрах присутствует охрана, взрослые посетители и необходимая инфраструктура.
Предлагайте альтернативы досуга: пригласите к себе домой друзей ребенка, отправьте с друзьями в кино, театр, музей, на выставку. Но не забывайте, что подросток хочет сепарироваться и самостоятельно придумывать досуг. Если до этого родители не обращали внимания на интересы ребенка и не развивали их в более интеллектуальном направлении, в музей и на выставку он сам не пойдетзаключила Тодорова