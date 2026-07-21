В СК рассказали, на каких площадках вербуют подростков для атак на объекты в РФ

Названы "воронки", в которых ловят подростков для диверсий В СК рассказали, на каких площадках вербуют подростков для атак на объекты в РФ

Москва21 июл Вести.Вербовка подростков для совершения атак на объекты инфраструктуры России начинается с коротких видеороликов в сети, а затем злоумышленники затягивают их все глубже. Об этом рассказала KP.RU зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

По ее словам, эта "воронка" во многих случаях начинается с TikTok, мемов и эдитов – коротких динамичных роликов с использованием спецэффектов.

Все начинается с коротких видеороликов в сети, затем подростка затягивают глубже через ссылки и общение в игровых чатах рассказала Елена Леоненко

Представитель Следкома напомнила родителям о том, как важно выстраивать с детьми доверительные отношения, интересоваться их жизнью и знать, с кем они переписываются.

Интерес несовершеннолетнего к деструктивной тематике – это сигнал о проблемах в семье или коллективе. В таких случаях, по ее словам, следует подключать психолога, а при необходимости обращаться в правоохранительные органы, чтобы не допустить трагедии.

Леоненко также подчеркнула, что ответственность за фильтрацию контента лежит на взрослых, а не на детях.