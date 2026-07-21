Москва21 июл Вести.Число подростков, втянутых в преступную деятельность, за минувший год заметно возросло, причем в первую очередь речь идет о преступлениях экстремистской и террористической направленности, количество которых увеличилось более чем вдвое. Об этом в беседе с журналистами сайта KP.RU сообщила заместитель председателя Следственного комитета России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Это не может не настораживать, потому что в первую очередь рост происходит за счет тяжких и особо тяжких преступлений. Например, прирост в течение года по преступлениям экстремистской и террористической направленности - более чем в два раза. Это обусловлено тем, что наши оппоненты активно используют молодежь в качестве инструмента противоборства, активно вовлекают их в эту деятельность подчеркнула Леоненко

По ее словам, на протяжении десяти лет, вплоть до 2025 года, отмечалась тенденция к снижению уровня криминализации подростков: сокращалось как количество уголовных дел, так и число несовершеннолетних, привлеченных к ответственности. Однако в прошлом году ситуация изменилась, и ведомство впервые зафиксировало существенный рост числа подростков, причастных к преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Балашихе несовершеннолетняя пыталась поджечь автозаправочную станцию. Девушка заявила, что действовала по указанию неизвестного лица. По данному факту возбуждено уголовное дело.