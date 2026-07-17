Москва17 июл Вести.В Балашихе 15-летняя девочка пыталась поджечь автозаправочную станцию, в отношении подростка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на АЗС на улице Керамическая. Подросток пыталась поджечь топливный резервуар. Однако незамедлительно прибывшие на место полицейские задержали и доставили в девочку в отдел для дальнейших разбирательств.

В ходе опроса … [задержанная] пояснила, что в одном из мессенджеров она вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил ее к выполнению противоправных действий. Следуя полученным указаниям, подросток облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась его поджечь при помощи спичек добавила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Приступный умысел до конца несовершеннолетняя не довела, поскольку была остановлена работниками АЗС.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ (Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

Устанавливаются все обстоятельства.