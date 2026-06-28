Психолог рассказала, какие подростки становятся мишенью для вербовщиков Психолог: подростки, у которых нет друзей, становятся мишенью для вербовщиков

Москва28 июн Вести.Подростки, у которых нет друзей и поддержки со стороны близких, попадают в категорию риска для вербовки со стороны злоумышленников и экстремистов. Об этом ИС "Вести" заявила доцент МГПУ, кандидат педагогических наук, педагог-психолог Юлия Челышева.

Обе группы подростков находятся в группе риска. С одной стороны, есть те, кто хочет отомстить из-за буллинга. Но в большей степени [риска] находятся те, у кого нет, на кого опереться, те, у кого нет устоев семейных, нет надежды на друзей. То есть они находятся в одиночном состоянии. И из-за этого состояния они готовы открыться тому, кто их слушает, взаимодействует. И это другая группа риска объяснила эксперт

Основная задача тех, кто вербует подростков, – переключить внимание на себя.

Они делают то, что зачастую не делают родители этих детей – они прислушиваются к ребенку, слушают, чем он живет, они поддерживают его интересы. Он им открывается и считает, что это друзья пояснила Челышева

Психолог призвала родителей быть внимательнее к поведению детей, чтобы те не подпадали под деструктивное воздействие.

Родителям нужно смотреть, как меняется поведение ребенка. Если поведение изменилось и становится устойчиво отрицательным, это сигнал к тревоге. Здесь необходимо включаться. И не только родителям, но и социальным и психологическим службам, чтобы помочь ребенку и вытянуть его из этой группы заключила она

26 июня в Дагестане задержали несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, 17-летний подросток причастен к организации 15 террористических преступлений в 10 регионах РФ. Задержанный годами вербовал ровесников для убийств в школах.