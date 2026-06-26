Москва26 июн Вести.Значительное число молодежи на Украине оказалось под влиянием ультраправой идеологии, заявил ветеран органов безопасности Вячеслав Назаров в интервью ИС "Вести".

Для яркого визуального сопровождения идеологи радикализма на Украине выбрали символику фашистской Германии и различных подразделений гитлеровской армии. Значительное число представителей украинской молодежи оказалось под влиянием различных разновидностей ультраправой идеологии, основанной на идеях собственной исключительности, ненависти к инакомыслящим, например, жителям Донбасса, превосходства украинской нации над русскими и иными национальностями отметил Назаров

ФСБ сообщила в пятницу о задержании в Дагестане 17-летнего подростка, готовившего теракты в российских школах. Он работал с 2023 года под руководством украинских спецслужб, получал от них финансирование. Под его кураторством планировались 15 преступлений в 10 регионах России.

Российским специалистам удалось установить личности некоторых украинцев-кураторов. Среди них: Ярослав Овсюк – главарь террористической организации, агент СБУ. Он вербует детей, а также делает ложные рассылки об угрозах. Егор Краснов – также организатор закрытых каналов для вербовки молодежи, Кирилл Макаренко – координатор схронов оружия и взрывчатки.