ФСБ задержала подростка, который по указке Киева готовил теракты в школах РФ

ФСБ задержала в Дагестане подростка, готовившего теракты в российских школах ФСБ задержала подростка, который по указке Киева готовил теракты в школах РФ

Москва26 июн Вести.Несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества задержали в Дагестане. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, 17-летний подросток причастен к организации 15 террористических преступлений в 10 регионах РФ.

По словам подростка, его роль заключалась в администрировании сообщества террористической направленности.

Спецслужбы выяснили, что молодой человек действовал с 2023 года под руководством украинских спецслужб, получал финансирование. Он учил завербованных совершать теракты, массовые убийства, изготавливать бомбы.

В интернет-сообществах, которое администрировал подросток, состояло более 200 тысяч человек, из которых порядка пяти тысяч являлись активными участниками данных сообществ.