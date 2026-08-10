Верховный суд РФ снял партию "Яблоко" с выборов в Госдуму по иску "Родины"

Верховный суд РФ снял партию "Яблоко" с выборов в Госдуму Верховный суд РФ снял партию "Яблоко" с выборов в Госдуму по иску "Родины"

Москва10 авг Вести.Верховный суд России удовлетворил заявление партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов партии "Яблоко" на выборах в Госдуму.

Исковые требования об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва, выдвинутого политической партией "Яблоко", удовлетворить огласил решение судья

Иск в Верховный суд об отмене регистрации федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму подала партия "Родина". Ее представители заявили, что "Яблоко" при подаче документов и агитации допустило нарушение законодательства.

Представитель ЦИК заявил в суде, что, согласно данным Росфинмониторинга, некоторые кандидаты "Яблока" получали финансирование из-за рубежа.

Как заявили в пресс-службе партии "Яблоко", решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов будет обжаловано.

Решение Верховного суда может быть обжаловано в течение пяти дней.