Москва10 авг Вести.Росфинмониторинг предоставил Центральной избирательной комиссии РФ сведения о том, что кандидаты в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" получали деньги из-за рубежа, передает ТАСС.

Сегодня Верховный суд РФ рассматривает иск партии "Родина" с требованием отменить регистрацию федерального списка "Яблока".

Имеется информация, что в составе федерального списка "Яблока" и среди контрагентов есть лица, получавшие денежные средства из иностранных источников заявил суду представитель ЦИК, сославшись на данные финансового мониторинга

Если иск будет удовлетворен, партия "Яблоко" не сможет участвовать в выборах в нижнюю палату парламента по федеральному избирательному округу. При этом решение не будет касаться кандидатов, зарегистрированных в одномандатных округах.

Ранее представитель партии "Яблоко" заявил, что для снятия ее с выборов нет оснований.