Иск в Верховный суд: "Родина" оспаривает регистрацию кандидатов "Яблока" Партия «Родина» обвинила «Яблоко» в нарушениях правил агитации перед выборами

Москва7 авг Вести."Яблоко" допустило серьезные нарушения предвыборного законодательства, причем некоторые из них произошли ещё до официального выдвижения кандидатов, пишет ТАСС со ссылкой на иск партии «Родина» в Верховный суд.

В частности, "Родина" заявляет о превышении лимита расходов избирательного фонда, агитации через иностранные интернет-площадки и счета иноагентов без оплаты из официального фонда на сумму свыше 55 млн рублей.

Также в иске упоминаются материалы на сайте "Яблока" с критикой за поддержку ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в РФ) и нарушения правил подачи документов об отсутствии иностранных счетов у кандидатов еще на этапе съезда.

Ранее председатель "Родины" Алексей Журавлев публично заявил об иностранном финансировании кампании своих политических оппонентов.