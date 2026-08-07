Москва7 авгВести."Яблоко" допустило серьезные нарушения предвыборного законодательства, причем некоторые из них произошли ещё до официального выдвижения кандидатов, пишет ТАСС со ссылкой на иск партии «Родина» в Верховный суд.
В частности, "Родина" заявляет о превышении лимита расходов избирательного фонда, агитации через иностранные интернет-площадки и счета иноагентов без оплаты из официального фонда на сумму свыше 55 млн рублей.
Также в иске упоминаются материалы на сайте "Яблока" с критикой за поддержку ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в РФ) и нарушения правил подачи документов об отсутствии иностранных счетов у кандидатов еще на этапе съезда.
Ранее председатель "Родины" Алексей Журавлев публично заявил об иностранном финансировании кампании своих политических оппонентов.