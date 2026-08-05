Москва5 авг Вести.Председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что партия "Яблоко" финансирует свою предвыборную кампанию за счет иностранных источников. Такое мнение он высказал ТАСС в здании ЦИК РФ во время жеребьевки мест партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.

Политик выразил уверенность, что денежные средства поступают из-за рубежа.

Конечно! Я думаю, что это ведет [бизнесмен Михаил] Ходорковский (признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) вместе с его западными покровителями подчеркнул Журавлев

Депутат также раскритиковал методы ведения избирательной кампании оппонентами, заявив, что "Яблоко" стартовало с нарушений законодательства. Отвечая на вопрос о шансах партии пройти в парламент, Журавлев усомнился в их успехе и предположил, что организация может и вовсе не дойти до финала предвыборной гонки.