Москва5 авг Вести.Партия "Яблоко" утверждает, что ее финансирование абсолютно прозрачно и ни Центризбирком, ни Минюст РФ не смогли найти никаких нарушений.

Глава аналитического центра "Яблока" Иван Большаков в комментарии для ТАСС заявил, что финансирование партии прозрачно. Таким образом он прокомментировал слова депутата Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева, обвинившего "Яблоко" в иностранном финансировании.

Ежегодный финансовый отчет партии сдается в Центральную избирательную комиссию, и ни ЦИК, ни Минюст никаких нарушений в финансировании "Яблока" не находил сказал Иван Большаков

По его словам, партия публично собирает средства от граждан России на свой официальный счет.