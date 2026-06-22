Москва22 июнВести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не призывал к изъятию вкладов граждан. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте партии.
Ранее Зюганов заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей, принадлежащих гражданам и предприятиям, а банки "наживаются" на них вместо того, чтобы вкладывать в развитие страны.
Ни о каком изъятии вкладов речь не идет… Распространяемая некоторыми СМИ "цитата" об изъятии вкладов является выдумкой и не имеет ничего общего с реальными заявлениями лидера КПРФговорится в сообщении
Отмечается, что Зюганов лишь обратил внимание на гигантские финансовые ресурсы, сосредоточенные в руках банков, и подчеркнул необходимость формирования бюджета, направленного на развитие страны и проведение справедливой социальной политики.
Впрочем, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков назвал провокацией предложения об изъятии вкладов.