В КПРФ заявили, что Зюганов не призывал изъять банковские вклады граждан России

В КПРФ опровергли призыв Зюганова изымать вклады россиян В КПРФ заявили, что Зюганов не призывал изъять банковские вклады граждан России

Москва22 июн Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не призывал к изъятию вкладов граждан. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте партии.

Ранее Зюганов заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей, принадлежащих гражданам и предприятиям, а банки "наживаются" на них вместо того, чтобы вкладывать в развитие страны.

Ни о каком изъятии вкладов речь не идет… Распространяемая некоторыми СМИ "цитата" об изъятии вкладов является выдумкой и не имеет ничего общего с реальными заявлениями лидера КПРФ говорится в сообщении

Отмечается, что Зюганов лишь обратил внимание на гигантские финансовые ресурсы, сосредоточенные в руках банков, и подчеркнул необходимость формирования бюджета, направленного на развитие страны и проведение справедливой социальной политики.

Впрочем, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков назвал провокацией предложения об изъятии вкладов.