Москва14 мая Вести.Депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале развенчал слухи о заморозке банковских вкладов в России и объяснил, чем опасна подобная мера.

Ранее в сети начали распространяться слухи о возможном повышении налогов для россиян и заморозке банковских вкладов.

Даже далекий от экономики обыватель понимает, что это несусветная чушь. Подобная мера, которой не будет, привела бы к галопирующей инфляции и превратила бы рубль в пыль. Гораздо выгоднее, если совсем прижмет, печатать деньги. Это тоже прямая дорога к высокой инфляции, но не к коллапсу