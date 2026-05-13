Силуанов заявил об отсутствии планов по повышению налогов для граждан

Силуанов назвал фейком информацию о повышении налогов для граждан в России Силуанов заявил об отсутствии планов по повышению налогов для граждан

Москва13 мая Вести.Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что распространяющиеся в сети слухи о возможном повышении налогов для граждан и заморозке банковских вкладов не соответствуют действительности. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

По словам Силуанова, основные изменения налоговой системы уже утверждены, а подобные идеи в настоящее время не находятся в обсуждении.

Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты подчеркнул министр

Силуанов добавил, что на сегодняшний день экономике нужное другое - создание условий для устойчивости финансов и роста доходов граждан. Как следует с его слов, власти сосредоточены на подготовке мер по балансировке бюджета для поддержания макроэкономической устойчивости. Министр финансов уточнил, что задача нелегкая, но ее собираются выполнить.

Также Силуанов заявил, что признаки охлаждения российской экономики уже заметны. По его словам, в стране снижается инфляция, а вместе с ней и процентные ставки. Глава Минфина добавил, что ключевой задачей остается переход к сбалансированному росту экономики без чрезмерного бюджетного стимулирования.