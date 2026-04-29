Силуанов: деньги лучше не хранить под подушкой, а инвестировать

Силуанов: деньги под подушкой не работают, ими нужно управлять Силуанов: деньги лучше не хранить под подушкой, а инвестировать

Москва29 апр Вести.Деньги, хранящиеся под подушкой, не работают: они обесцениваются, их владельцы теряют в доходах. Если же сбережения инвестировать, они будут приносить доход и работать на развитие страны, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Самый простой способ получить доход от накоплений – депозит в банке, но есть и другие направления: ценные бумаги, акции, облигации, отметил Силуанов. Если вложиться в инвестиционные институты, деньги заработают в экономике, добавил он.

Если мы все эти деньги перенесем в финансовую инфраструктуру и эти деньги заработают, мы получим результат. Кстати говоря, мы это видим в последние годы. Когда такое происходит, миллионы людей начинают инвестировать свои сбережения на развитие страны, это дополнительный источник для развития указал глава Минфина, выступая на марафоне "Знание. Первые"

Силуанов также отметил важность наличия финансовой подушки безопасности. Однако, по его словам, меньше половины россиян – 48% – активно сберегают средства.

Ранее стало известно, что порядка 15% жителей России хранят все свои денежные накопления дома "под матрасом".