Силуанов указал на значимость повышения финграмотности для защиты от мошенников Силуанов призвал граждан повышать финграмотность для защиты от мошенников

Москва29 апр Вести.Министр финансов России Антон Силуанов призвал граждан повышать уровень финансовой грамотности, чтобы обезопасить себя от мошенников. Об этом он заявил в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Как уточнил Силуанов, многие россияне уже сталкивались с подозрительными звонками и предложениями о вложении средств. Он подчеркнул, что подобные контакты часто связаны с мошенническими схемами.

Никогда на это не соглашайтесь, повышайте свою финансовую грамотность, которая говорит, что с незнакомыми людьми бизнес и тем более использование своих сбережений ни в коем случае вести нельзя сказал министр

Ранее эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота в комментарии NEWS.ru рассказал, какие суммы считает оптимальными для размера финансовой подушки в России.