Москва29 апрВести.Министр финансов России Антон Силуанов призвал граждан повышать уровень финансовой грамотности, чтобы обезопасить себя от мошенников. Об этом он заявил в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Как уточнил Силуанов, многие россияне уже сталкивались с подозрительными звонками и предложениями о вложении средств. Он подчеркнул, что подобные контакты часто связаны с мошенническими схемами.
Никогда на это не соглашайтесь, повышайте свою финансовую грамотность, которая говорит, что с незнакомыми людьми бизнес и тем более использование своих сбережений ни в коем случае вести нельзясказал министр
Ранее эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота в комментарии NEWS.ru рассказал, какие суммы считает оптимальными для размера финансовой подушки в России.