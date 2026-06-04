В Минфине подтвердили проработку перевода средств "молчунов" в сбережения Силуанов подтвердил планы перевести средства "молчунов" в сбережения

Москва4 июн Вести.Министерство финансов РФ хочет, чтобы пенсионные средства "молчунов" – застрахованных граждан, не выбравших частные управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды, – работали как долгосрочные сбережения. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2026.

Как указал министр, некоторые "молчуны" на сегодняшний день не знают о существовании у них управляемых ВЭБ.РФ денег в Социальном фонде России, ранее зачисленных как пенсионные средства.

Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и "молчунов", могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан сказал Силуанов

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