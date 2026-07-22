Москва22 июл Вести.По данным Минфина, за текущий год участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) получили более 165 млрд рублей госфинансирования. По сути, долгосрочные сбережения оказываются выгоднее классических депозитов. Об этом заявил ИС "Вести" управляющий директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка, партнер СберИнвестиций Владимир Стеканов.

При особых жизненных обстоятельствах накопления можно забрать "без потерь". Кроме того, отметил эксперт, вложенные средства могут приносить дополнительный доход.

В ПДС вы получаете инвестиционный доход, но он [размер] не гарантирован. Плюс вы получаете налоговый вычет в программе долгосрочных сбережений, а на вкладах, мы знаем, если сумма большая, то иногда приходится и заплатить налог рассказал Стеканов

В ПДС можно перевести часть накопительной пенсии, указал он.

Она [накопительная пенсия] есть не у всех, есть у тех, кто трудился с 2002-го по 2013-й годы. … Для тех, кому осталось до пенсии больше 15 лет, имеет смысл переводить средства. Потому что через 15 лет после окончания программы долгосрочных сбережений вы сможете забрать все деньги со счета единовременно: и инвестиционный доход, и средства накопительной пенсии, и ваши личные взносы, и господдержку пояснил Стеканов

В программу долгосрочных сбережений привлечено более 650 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.