Москва13 маяВести.Финансовая система РФ направлена на то, чтобы обеспечить стабильность сохранения вкладов, заявил ИС "Вести" исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.
Он отметил, что в истории РФ уже была "катастрофическая ситуация" с безопасностью вкладов.
Действительно, в стране мы пережили одну такую острую катастрофическую ситуацию со вкладами в начале 1990-х годов. Но она была, скорее, уникальной. И сейчас, надо признать, что банковская система, и регулятор делают достаточно много, чтобы и убедить население, и сохранить стабильность вкладов. Любые движения в этом направлении в обратную сторону были бы неоправданнымизаявил Свириденко
Кроме того, добавил эксперт, подобные кризисы со сгоранием вкладов закладываются в память мировой экономики. И весь мировой опыт говорит о том, что никак эту систему подвергать рискам нельзя, сказал он.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что распространяющиеся в сети слухи о возможном повышении налогов для граждан и заморозке банковских вкладов не соответствуют действительности.