Экономист развенчал слухи о заморозке вкладов граждан Экономист Свириденко: в РФ делается все для сохранения стабильности вкладов

Москва13 мая Вести.Финансовая система РФ направлена на то, чтобы обеспечить стабильность сохранения вкладов, заявил ИС "Вести" исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Он отметил, что в истории РФ уже была "катастрофическая ситуация" с безопасностью вкладов.

Действительно, в стране мы пережили одну такую острую катастрофическую ситуацию со вкладами в начале 1990-х годов. Но она была, скорее, уникальной. И сейчас, надо признать, что банковская система, и регулятор делают достаточно много, чтобы и убедить население, и сохранить стабильность вкладов. Любые движения в этом направлении в обратную сторону были бы неоправданными заявил Свириденко

Кроме того, добавил эксперт, подобные кризисы со сгоранием вкладов закладываются в память мировой экономики. И весь мировой опыт говорит о том, что никак эту систему подвергать рискам нельзя, сказал он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что распространяющиеся в сети слухи о возможном повышении налогов для граждан и заморозке банковских вкладов не соответствуют действительности.