Зампред ЦБ: политика регулятора напоминает каменный дом там, где дуют ураганы Зампред ЦБ Заботкин сравнил курс Центробанка с каменным домиком в ураган

Москва14 апр Вести.Российские власти проводят экономическую политику, аналогичную созданию безопасного каменного домика там, где дуют ураганы, рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин на мероприятиях просветительских дней Российской экономической школы (РЭШ).

Зампред ЦБ отметил важность сохранения жестких подходов регулятора к обеспечению стабильности в условиях внешних рисков. Эти риски Заботкин сравнил с ураганами.

По его словам, после очередного урагана лучшая стратегия - остаться в безопасном и надежном каменном домике, а не переселяться в соломенный дом.

Если вы живете в местности, где часто дует сильный ветер, и вы жили в каменном доме, то от того, что прошел текущий последний ураган, совершенно не повод идти в чистое поле и строить там себе дом из соломы указал Заботкин, его слова приводит РБК



Он добавил, что экономика России в последние пять – шесть лет чувствует себя "заметно лучше, чем многие ждали".

Ранее председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг отмечал, что Центральный банк России не позволил финансовой системе страны разрушиться из-за санкций.