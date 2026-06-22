В Госдуме ответили на предложение КПРФ изъять вклады в пользу государства Депутат Аксаков назвал предложение КПРФ об изъятии вкладов провокацией

Москва22 июн Вести.Предложение КПРФ пополнить бюджет с помощью изъятия вкладов из банков является провокацией, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Так парламентарий отреагировал на заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова, который в ходе предвыборного съезда партии предложил изъять вклады россиян и средства бизнеса из банков. По его словам, свыше 130 трлн рублей, которые лежат в кредитных организациях, обогащают банкиров "в условиях войны".

Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред подчеркнул Аксаков в беседе с RTVI

Ранее в ЦБ сообщили, что спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости этой тенденции преждевременно.