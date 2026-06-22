Москва22 июн Вести.Публикации в СМИ, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов якобы призвал изъять вклады у россиян, являются грубой ложью, заявил ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ Юрий Афонин.

По его словам, публикации в СМИ являются провокацией с целью расшатать политическую ситуацию в России.

На самом деле это просто грубая ложь и провокация. То, что сейчас происходит, это очередная провокация, и в том числе попытка расшатать политическую ситуацию в нашей стране в преддверии выборов сказал Афонин

Он призвал выяснить, кто распространил ложную информацию о Зюганове.

Зюганов это не предлагал. Наоборот, мы защищаем и считаем, что специально идет попытка население в этом плане расшатать, вызвать какую-то панику... Мы расследуем, кто это организовал. Жесткая ложь, провокация и совершенно не соответствующие действительности инсинуации против нашей страны, наших граждан, вкладчиков и Геннадия Андреевича Зюганова добавил политик

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также назвал предложение КПРФ пополнить бюджет с помощью изъятия вкладов из банков провокацией.

КПРФ в официальном сообщении также опровергла, что Зюганов говорил об изъятии вкладов. Отмечается, что Зюганов лишь обратил внимание на гигантские финансовые ресурсы в руках банков и подчеркнул необходимость формирования бюджета, направленного на развитие страны и проведение справедливой социальной политики.