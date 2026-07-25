Москва25 июл Вести.Страшилкам о возвращении железного занавеса в России являются неправдой. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

По его словам, такой сценарий абсолютно невозможен.

Нет. Вот я говорю абсолютно твердо "нет". Все понимают, что это ни к чему не приведет, эффект будет минимальный и очень краткий. Потом начнутся тяжелые последствия. И об этом прекрасно знает наше правительство, я в этом уверен, такого быть не может. В этом плане Россия никогда не пойдет по этому пути сказал сенатор

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале развенчал слухи о заморозке банковских вкладов в России и объяснил, чем опасна подобная мера.