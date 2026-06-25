Москва25 июнВести.В доллар сейчас верят гораздо меньше людей, чем пять или десять лет назад. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.
По его мнению, заявления главы американского Минфина Скотта Бессента о желании РФ вернуться к расчетам в долларах являются не более чем самоуспокоением.
Мне кажется, они это больше говорят для собственного успокоения. В доллар сейчас намного меньше верит людей во всем мире, чем это было еще 10 лет и даже пять лет назад. И еще: режим санкций, который они используют, не срабатывает так, как они хотелисказал Джабаров
Политик считает, что в целом не стоит обращать внимания на громкие заявления США.
Думаю, на это даже внимания не надо обращать. Мы как проводили свою политику по всем направлениям, так и должны ее вести. А что касается санкций, то мы же пережили уже не один пакет этих санкций. Ну и что, живет страна развивается и достаточно успешнодобавил он
Ранее сенатор заявил, что руководство США может получать искаженные отчеты о ситуации на Украине.