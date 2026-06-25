Джабаров: сейчас в доллар верят намного меньше людей, чем пять лет назад

В России заявили, что доллар утратил доверие по всему миру Джабаров: сейчас в доллар верят намного меньше людей, чем пять лет назад

Москва25 июн Вести.В доллар сейчас верят гораздо меньше людей, чем пять или десять лет назад. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

По его мнению, заявления главы американского Минфина Скотта Бессента о желании РФ вернуться к расчетам в долларах являются не более чем самоуспокоением.

Мне кажется, они это больше говорят для собственного успокоения. В доллар сейчас намного меньше верит людей во всем мире, чем это было еще 10 лет и даже пять лет назад. И еще: режим санкций, который они используют, не срабатывает так, как они хотели сказал Джабаров

Политик считает, что в целом не стоит обращать внимания на громкие заявления США.

Думаю, на это даже внимания не надо обращать. Мы как проводили свою политику по всем направлениям, так и должны ее вести. А что касается санкций, то мы же пережили уже не один пакет этих санкций. Ну и что, живет страна развивается и достаточно успешно добавил он

Ранее сенатор заявил, что руководство США может получать искаженные отчеты о ситуации на Украине.