Песков: РФ отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США

Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США Песков: РФ отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США

Москва17 июл Вести.Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва никаким образом не влияла на американские выборы.

Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно сказал Песков

Как напомнил пресс-секретарь главы российского государства, ранее в США проводились расследования, которые подтвердили, что Россия не оказывала влияния на выборы.

Песков отметил, что Москва никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет оказывать влияние на внутренние дела России.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия входит в число "противников США", которые могут влиять на американские выборы.

Глава Белого дома также утверждает, что Китай совершил крупнейшее в истории хищение данных в сфере выборов и получил доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей.