Песков об обвинениях США против Кастро: РФ не одобряет методы давления на страны

Россия не одобряет методы давления США на другие страны, заявил Песков

Москва21 мая Вести.Российская сторона не одобряет те методы давления, которые США используют в отношении руководителей других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал обвинения США против бывшего президента Кубы Рауля Кастро.

Мы считаем, что нельзя одобрять того давления, которое оказывается на Кубу сказал Песков, слова которого приводит ТАСС

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, методы, граничащие с насилием, ни в коем случае не могут применяться к действующим руководителям государств.