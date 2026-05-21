МИД РФ решительно осудил нападки США на Рауля Кастро МИД РФ: Москва осуждает попытки Вашингтона поставить на колени кубинский народ

Москва21 мая Вести.Российская Федерация поддерживает народ и правительство братской Кубы и решительно осуждает нападки США в адрес бывшего президента республики Рауля Кастро. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте дипломатического ведомства.

Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны говорится в сообщении

Ранее Минюст США выдвинул обвинения в адрес Кастро, а в акваторию Карибского моря был направлен авианосец USS Nimitz с группой кораблей сопровождения.