Группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Nimitz вошла в Карибское море

Москва21 мая Вести.Группа кораблей американских Военно-морских сил (ВМС), возглавляемая авианосцем USS Nimitz, вошла в акваторию Карибского моря, сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

Соответствующая информация опубликована на странице командования в соцсети X

Добро пожаловать в Карибское море, авианосная ударная группа Nimitz говорится в размещенном сообщении

В составе группы, помимо авианосца, находятся эсминец USS Gridley и судно-заправщик.

20 мая американские власти выдвинули обвинения в отношении бывшего председателя Госсовета Кубы (2008–2018 гг.), одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро.

Политику вменяют убийство 4 человек, уничтожение 2 самолетов и в "преступный сговор с целью убийства граждан США". Эти обвинения связаны с событиями 1996 года, когда кубинские военные сбили два самолета эмигрантской организации "Братья приходят на помощь", штаб-квартира которой находится в Майами.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал обвинения против Кастро незаконным фарсом.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, не стал уточнять, планирует ли он проведение военной операции на Кубе, аналогичной той, что в январе 2026 года была реализована в Венесуэле.