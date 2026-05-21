NYT: авианосец США вошел в Карибское море для давления на Кубу

США направили авианосец USS Nimitz в Карибское море

Москва21 мая Вести.Американский авианосец USS Nimitz в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море на фоне кампании администрации президента США Дональда Трампа по усилению давления на Кубу. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале говорится, что США намерены использовать USS Nimitz и размещенные на нем истребители как демонстрацию силы, а не для проведения масштабных боевых действий.

Авианосец USS Nimitz и сопровождающие его боевые корабли вошли в южную часть Карибского моря в среду и останутся в регионе как минимум на несколько дней в рамках кампании администрации Трампа по оказанию давления на кубинское правительство сказано в тексте

Как отмечает газета, часть американских сил ранее была переброшена из Карибского бассейна на Ближний Восток.

Ранее о том, что группа кораблей Военно-морских сил США вошла в акваторию Карибского моря, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.