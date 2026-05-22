Москва22 мая Вести.Запугивая Кубу, которая не представляет для американцев никакой угрозы, вашингтонская администрация позорит США. Таким мнением поделился в соцсети X подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Так он прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что прибытие авианосца Военно-морских сил США в Карибское море не является попыткой запугать кубинское руководство.

Речь идет о запугивании крошечной, бессильной страны, которая не представляет для нас никакой угрозы. Такое поведение унизительно для нас и позорит наше имя написал Дэвис в соцсети X

К своему посту он также прикрепил публикацию газеты The New York Times о том, что Штаты усиливают давление на Гавану и вводят санкции против высокопоставленных кубинских чиновников.

Ранее Трамп заявил, что эскалации между Вашингтоном и Гаваной не последует. При этом он подчеркнул, что Куба "распадается на части".

20 мая стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Nimitz прибыла в Карибское море. Ранее в этот же день власти США заочно предъявили обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро.