Подполковник Дэвис: США должны помогать Кубе, а не угрожать ей уничтожением

Дэвис: США следует оказывать помощь Кубе, а не угрожать ей Подполковник Дэвис: США должны помогать Кубе, а не угрожать ей уничтожением

Москва15 мая Вести.Соединенные Штаты должны помогать Кубе, а не угрожать островной республике уничтожением. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Так он прокомментировал в соцсети X сообщения о том, что запасы топлива на Кубе полностью исчерпаны.

И это та страна, на которую хочет напасть мощнейшая армия Соединенных Штатов? Мы должны оказывать им помощь и поддержку, а не угрожать уничтожением написал Дэвис

По его словам, Штатам следует оказывать острову помощь исходя из гуманитарных соображений. Дэвис также подчеркнул, что Гавана никому не угрожает.

Накануне директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл в Гавану и встретился с официальными лицами. Журналист Axios Барак Равид сообщил, что глава ЦРУ передал им послание американского президента Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству.

Ранее глава Минэнерго Кубы заявил, что запасы топлива в стране полностью закончились.