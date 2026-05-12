Сенатор Джабаров надеется на благоразумие Вашингтона в отношении Кубы Джабаров надеется, что у Трампа "хватит мозгов" не лезть на Кубу

Москва12 мая Вести.Американскому президенту Дональду Трампу не стоит пытаться повторить на Кубе военную операцию, предпринятую ранее США в отношении Венесуэлы. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Куба не повторит судьбу Венесуэлы, уверен сенатор.

Я не допускаю мысли, что там может высадиться какой-то десант, в течение нескольких часов обезоружить кубинское руководство, арестовать, вывезти сказал Джабаров

Он также подчеркнул: не одно поколение кубинцев воспитано в стойкости в борьбе с американской агрессией, а прямое военное вмешательство может осложнить отношения США со всеми странами Латинской Америки.

И если американцы полезут на Кубу, как полезли в Венесуэлу, там могут быть большие проблемы в отношениях Вашингтона со всей Латинской Америкой, потому что Куба пользуется большим уважением у латиноамериканских стран. И я думаю, что эта защита Кубы, может быть, будет даже более мощной, чем защита Ирана от американцев. Я надеюсь, что у [президента США Дональда] Трампа хватит мозгов не лезть на Кубу. Пусть занимается Гренландией, забирает ее у Дании, и всем будет хорошо резюмировал Джабаров

Также сенатор заявил: у Украины скоро закончатся запасы вооружения, так как у Европы не останется средств для ее снабжения на фоне недовольства собственных избирателей.