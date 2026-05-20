Москва20 мая Вести.Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского президента Рауля Кастро. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

Как отмечается в публикации, это решение свидетельствует об эскалации кампании Вашингтона по давлению на правительство Кубы.

Ранее телеканал FoxNews, ссылаясь на источники, сообщал, что обвинения против Кастро могут быть связаны с произошедшим в 1996 г. инцидентом с уничтожением двух самолетов США.