"Презренная провокация": на Кубе отреагировали на обвинения США против Кастро Правительство Кубы назвало обвинения США против Кастро политической провокацией

Москва21 мая Вести.Власти Кубы резко осудили обвинения в адрес бывшего лидера страны Рауля Кастро (2008–2018 гг.), выдвинутые Соединенными Штатами Америки, назвав их политической провокацией.

Соответствующее заявление правительства островного государства опубликовано в местной газете Granma.

Это презренный и печально известный акт политической провокации, который основан на нечестных манипуляциях с инцидентом, произошедшим в феврале 1996 года говорится в документе

Речь идет о событиях 24 февраля 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета Cessna, принадлежавших группе кубинских эмигрантов организации "Братья приходят на помощь" со штаб-квартирой в Майами.

Гавана рассматривает упомянутую некоммерческую структуру как террористическую организацию, а Вашингтон игнорирует жалобы кубинских властей на более чем 25 случаев нарушения авиапространства Кубы этой организацией в период с 1994 по 1996 год.

В результате случившегося 30 лет назад происшествия погибли Армандо Алехандре-младший, Карлос Коста, Марио де ла Пенья и Пабло Моралес, которые, по официальной версии, занимались поиском мигрантов в районе Флоридского пролива.

20 мая американские власти выдвинули обвинения в отношении бывшего председателя Госсовета Кубы, одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро.

Политику вменяют убийство 4 человек, уничтожение 2 самолетов и в "преступный сговор с целью убийства граждан США". Американский Минюст уточнил, что совершение этих преступлений влечет наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения.

Официальная Гавана указала на отсутствие у Соединенных Штатов легитимности и юрисдикции для подобных обвинений.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, не стал уточнять, планирует ли он проведение военной операции на Кубе, аналогичной той, что в январе 2026 года была реализована в Венесуэле.