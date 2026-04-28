Москва28 апрВести.Президент России Владимир Путин всегда осуждает любые посягательства на жизнь глав государств. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так официальный представитель Кремля прокомментировал новое покушение на президента США Дональда Трампа.
Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей государствсказал Песков
25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба. На ужине присутствовал Трамп, решивший впервые за два своих президентских срока посетить такое мероприятие. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии.
Как сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш, устроившему стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме может грозить пожизненное лишение свободы.