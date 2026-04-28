Песков: Путин осуждает любые посягательства на жизнь глав государств

Кремль прокомментировал покушение на Трампа Песков: Путин осуждает любые посягательства на жизнь глав государств

Москва28 апр Вести.Президент России Владимир Путин всегда осуждает любые посягательства на жизнь глав государств. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал новое покушение на президента США Дональда Трампа.

Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей государств сказал Песков

25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба. На ужине присутствовал Трамп, решивший впервые за два своих президентских срока посетить такое мероприятие. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии.

Как сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш, устроившему стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме может грозить пожизненное лишение свободы.