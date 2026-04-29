Путин осудил покушение на Трампа и выразил ему поддержку в телефонном разговоре

Ушаков: Путин первым поддержал Трампа после покушения Путин осудил покушение на Трампа и выразил ему поддержку в телефонном разговоре

Москва29 апр Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам о телефонном беседе между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе разговора российский лидер осудил инцидент с покушением на главу США, произошедший 25 апреля в отеле "Вашингтон Хиллтон".

Вполне понятно, что Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице "Вашингтон Хиллтон" отметил помощник президента

По словам Ушакова, российский лидер решительно "осудил преступление, подчеркнув неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Путин всегда выступает против любых посягательств на жизнь глав государств.