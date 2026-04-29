Москва29 апрВести.Президент России Владимиру Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом передал его супруге Мелании поздравления с днем рождения. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Российский лидер в беседе осудил покушение на Трампа, которое произошло накануне дня рождения Мелании Трамп.
Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент (попытка покушения на Дональда Трампа – ред.) произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравлениясказал Ушаков
По словам помощника президента, беседа состоялась по инициативе российской стороны и длилась полтора часа.