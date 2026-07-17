В КНР утверждают, что не заинтересованы во вмешательстве в американские выборы

В Китае заявили, что не вмешивались и не будет вмешиваться в выборы в США В КНР утверждают, что не заинтересованы во вмешательстве в американские выборы

Москва17 июл Вести.КНР никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне на фоне новых обвинений президента США Дональда Трампа в адрес Пекина.

Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США отмечается в заявлении представителя посольства

В китайском диппредставительстве подчеркнули, что Пекин всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств. В посольстве добавили, что выборы в Соединенных Штатах являются внутренним делом этой страны и решать судьбу США могут только сами американцы.

Ранее Трамп в ходе своего обращения к нации заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эту информацию от Белого дома. Президент США обвинил Пекин в том, что тот получил несанкционированный доступ к 220 млн личных данных американских избирателей.