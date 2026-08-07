Москва7 авгВести.Верховный суд России рассмотрит 10 августа иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
"Верховный Суд России назначил разбирательство по административному делу об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" на 10 августа 2026 годаговорится в заявлении
Уточняется, что заседание начнется в 10 утра по московскому времени.
Инициатором иска стала партия "Родина", председателем которой является депутат Госдумы Алексей Журавлев. Парламентарий объяснил свой поступок тем, что "Яблоко" допустила ряд нарушений в области финансирования. В частности, получала деньги от западных источников, что запрещено законом.