Верховный суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидатов от партии "Яблоко"

Иск об отмене регистрации кандидатов от партии "Яблоко" рассмотрят 10 августа Верховный суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидатов от партии "Яблоко"

Москва7 авг Вести.Верховный суд России рассмотрит 10 августа иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Верховный Суд России назначил разбирательство по административному делу об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" на 10 августа 2026 года говорится в заявлении

Уточняется, что заседание начнется в 10 утра по московскому времени.

Инициатором иска стала партия "Родина", председателем которой является депутат Госдумы Алексей Журавлев. Парламентарий объяснил свой поступок тем, что "Яблоко" допустила ряд нарушений в области финансирования. В частности, получала деньги от западных источников, что запрещено законом.