Отмену регистрации кандидатов "Яблока" в Заксобрание Карелии признали законной Суд признал законной отмену регистрации кандидатов "Яблока" в ЗС Карелии

Москва7 авг Вести.Отмена регистрации списка кандидатов партии "Яблоко" в депутаты Законодательного собрания Карелии признана законной. Соответствующее решение принял Второй апелляционный суд общей юрисдикции, сообщается в канале инстанции в мессенджере MAX.

29 июля 2026 года Верховный суд региона постановил отменить регистрацию единого списка кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии восьмого созыва. Жалобу на это решение рассмотрел Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

[Решением Верховного суда была] отменена регистрация единого списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия восьмого созыва, выдвинутого данным избирательным объединением... Отмена регистрации списка кандидатов политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в Республике Карелия признана законной: апелляционная жалоба отклонена говорится в публикации

Уточняется, что основанием для отмены регистрации стало отсутствие подписи уполномоченного лица на первом финансовом отчете, который партия представила в избирательную комиссию региона для регистрации списка кандидатов. Документ был завизирован уполномоченным представителем по финансовым вопросам по доверенности, которая при этом не предоставляла полномочия на подписание отчета.