Решение об избрании главы сельского поселения отменено судом в Дагестане Суд отменил решение об избрании главы сельского поселения в Дагестане

Москва3 авг Вести.Кизилюртовский районный суд признал незаконными два пункта решения собрания депутатов сельсовета "Стальский" об избрании главы сельского поселения. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда Дагестана.

Таким образом, были удовлетворены административные иски межрайонного прокурора и местного жителя.

Суд отменил решение об избрании главы сельского поселения в Дагестане говорится в публикации

В сообщении подчеркивается, что глава муниципального образования был избран не на конкурсной основе, как того требуют устав поселения и местное положение о порядке проведения конкурса, а в безальтернативном порядке – напрямую из своего состава.

Кроме того, были допущены и другие нарушения.

Суд также отметил, что примененный депутатами федеральный закон регулирует принципы организации местного самоуправления в городских округах и иных муниципальных образованиях, но не распространяется на сельские поселения.