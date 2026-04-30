Москва30 апр Вести.В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении 11 местных жителей, которые подозреваются в организации экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает СК России в мессенджере MAX.

По версии следствия, с 2015 по апрель 2026 года группа мужчин создала сообщество в селе Губден Карабудахкентского района. Участники придерживались радикальных взглядов и оказывали моральное и физическое давление на граждан, не разделяющих их убеждения. К ним также применяли насилие.

Установлено, что участники сообщества создали в селе Губден систему незаконного контроля. Они организовывали "патрули", которые следили за передвижением сельчан. Если образ жизни кого-либо из жителей не соответствовал убеждениям "надзирателей", их хватали, привозили в специальное помещение, где к ним применялись физическое и психологическое воздействие. Кроме того, на въезде был организован блокпост, где решали какой автомобиль впускать или выпускать, а какой – нет. По ночам проезд вообще перекрывали. По периметру села была развернута система видеонаблюдения, позволяющая следить за обстановкой.

В настоящее время по уголовному делу в отношении девяти подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще двоих фигурантов следствием направлены в суд ходатайства об избрании меры пресечения отмечается в публикации

Расследование уголовного дела продолжается.