По факту хищения 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане возбуждено дело Дело о хищении 110 тонн нефтепродуктов возбуждено в Дагестане

Москва2 июл Вести.В Республике Дагестан СК возбудил уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов в особо крупном размере организованной группой и даче взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом ГСУ СК РФ по республике сообщает в MAX.

По материалам следствия, в 2025 году местный житель создал ОПГ, целью организации было хищение нефтепродуктов из скважин на территории Ногайского района с последующей реализацией.

Так, с сентября 2025 по март 2026 года участники организованной группы совершали хищения нефтепродуктов с нефтяных скважин в Ногайском районе. Общий объем похищенного составил не менее 110 тонн нефтепродуктов… говорится в сообщении

Впоследствии похищенное реализовывалось на нефтеперерабатывающих предприятиях. Для осуществления преступной деятельности руководитель ОПГ пытался передать сотруднику ОВД денежные средства, чтобы тот обеспечил беспрепятственный проезд грузового транспорта с похищенными нефтепродуктами.

О данном факте сотрудник полиции сообщил руководству, после чего оперативными подразделениями МВД и УФСБ России по Республике Дагестан был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задокументирован факт дачи взятки в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции уточнили в ведомстве

Четверо участников преступной группы задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.