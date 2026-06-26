Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве мусорных объектов в Дагестане

Мошенники похитили более 82 млн руб. на объектах переработки мусора в Дагестане Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве мусорных объектов в Дагестане

Москва26 июн Вести.Следственные органы ГУ МВД России по Северокавказскому федеральному округу возбудили уголовное дело в отношении руководителей организаций, причастных к мошенничеству при строительстве мусороперерабатывающих объектов в Дагестане, сообщает ведомство в мессенджере MAX

Установлено, что руководители республиканского экологического оператора и двух фирм похитили более 82 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство и эксплуатацию объектов по переработке и утилизация твердых коммунальных отходов. Такие предприятия должны были появиться в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Дербентском районах Дагестана. Фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями о выполненных работах, использованных стройматериалах и установленном оборудовании.

Уголовное дело возбуждено Следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) отмечается в публикации

В ходе предварительного следствия по делу проведены 38 обысков в Дагестане, Астраханской области, Санкт-Петербурге, Чувашии, Московской и Воронежской областях. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Задержаны шесть человек из числа руководителей подрядных организаций и организации-заказчика. Один фигурант заключен под стражу. По данным канала Baza, задержан директор ООО "Региональный экологический оператор" Иван Морозов.